Макрон обещает, что все украденные из Лувра драгоценности найдут

Французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Мексику в пятницу повторил, что королевские драгоценности, украденные из Лувра, будут найдены, а безопасность музея будет усилена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Макрон напомнил, что французские правоохранители уже нашли нескольких причастных к ограблению парижского музея.

"Драгоценности будут найдены, их (причастных к ограблению. – Ред.) арестуют, их будут судить", – сказал он.

Президент Франции добавил, что ограбление "стало шоком для всех", но в то же время является "возможностью выйти еще более сильными".

"Безопасность Лувра будет полностью пересмотрена", – сказал Макрон.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. Оно продлилось всего 7 минут. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в частности из Германии и Интерпола.

Двое лиц в возрасте 34 и 39 лет были официально обвинены и взяты под стражу 29 октября вечером.

Двоим из пяти человек, задержанных на прошлой неделе по делу о дерзком ограблении Лувра, в субботу, 1 ноября, были предъявлены официальные обвинения, тогда как трое других были выпущены на свободу.