У Туреччині зайнявся склад парфумів, шестеро загиблих

Новини — Субота, 8 листопада 2025, 11:10 — Олег Павлюк

У результаті пожежі на складі парфумів у провінції Коджаелі, що на північному заході Туреччини, загинули шестеро людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Пожежа спалахнула в суботу вранці на пʼятиповерховому складі в місті Діловаси, що в Коджаелі.

За словами губернатора провінції Ілхамі Акташа, після отримання повідомлення на місце події скерували велику кількість пожежних бригад, які взяли пожежу під контроль.

Він додав, що внаслідок інциденту загинули шестеро людей.

Причина пожежі наразі не встановлена, розслідування триває.

Діловаси розташоване приблизно за 70 кілометрів від Стамбула. Це промислове місто, в якому розміщено багато складів і заводів.

Раніше повідомлялось, що в Туреччині 11 осіб засудили до довічного ув'язнення за пожежу на гірськолижному курорті, внаслідок якої в січні загинули понад 70 людей.

У липні щонайменше 10 працівників лісового господарства та рятувальників загинули під час боротьби з лісовими пожежами в центральній турецькій провінції Ескішехір.

