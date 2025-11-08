У Туреччині зайнявся склад парфумів, шестеро загиблих

У результаті пожежі на складі парфумів у провінції Коджаелі, що на північному заході Туреччини, загинули шестеро людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Пожежа спалахнула в суботу вранці на пʼятиповерховому складі в місті Діловаси, що в Коджаелі.

За словами губернатора провінції Ілхамі Акташа, після отримання повідомлення на місце події скерували велику кількість пожежних бригад, які взяли пожежу під контроль.

Kocaeli'deki parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.https://t.co/2ZJZ6bptZS pic.twitter.com/vcMwmcFrCN – TRT HABER (@trthaber) November 8, 2025

Він додав, що внаслідок інциденту загинули шестеро людей.

Причина пожежі наразі не встановлена, розслідування триває.

Діловаси розташоване приблизно за 70 кілометрів від Стамбула. Це промислове місто, в якому розміщено багато складів і заводів.

Раніше повідомлялось, що в Туреччині 11 осіб засудили до довічного ув'язнення за пожежу на гірськолижному курорті, внаслідок якої в січні загинули понад 70 людей.

У липні щонайменше 10 працівників лісового господарства та рятувальників загинули під час боротьби з лісовими пожежами в центральній турецькій провінції Ескішехір.