У Туреччині засудили до довічного 11 людей через пожежу в готелі, що забрала 78 життів

У Туреччині 11 осіб засудили до довічного ув'язнення за пожежу, внаслідок якої в січні загинули понад 70 людей на гірськолижному курорті Карталкая в провінції Болу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Серед 11 підсудних, яким суд провінції Болу призначив довічне ув'язнення з обтяжуючими обставинами, був Халіт Ергюль, власник готелю Grand Kartal, де спалахнула пожежа.

У судовому процесі брали участь 32 підсудні, 20 з яких перебували під вартою до початку судового розгляду.

Зазначається, що крім Ергюля, серед обвинувачених були члени управління готелю, менеджери та персонал, а також заступник мера та співробітники пожежної бригади.

Пожежа сталася 21 січня у 12-поверховому готелі Grand Kartal на курорті Карталкая в провінції Болу під час зимових шкільних канікул. Внаслідок трагедії загинули 78 людей, ще 133 зазнали поранень. Серед загиблих – десятки дітей, які відпочивали з родинами.

Трагедія, коли гості й персонал вистрибували з вікон або спускалися по простирадлах, щоб утекти з наповнених димом і вогнем номерів, шокувала країну та викликала хвилю обурення через недбалість і порушення норм безпеки.