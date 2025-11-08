Укр Рус Eng

В Турции загорелся склад парфюмерии, шесть человек погибли

видео
Новости — Суббота, 8 ноября 2025, 11:10 — Олег Павлюк

В результате пожара на складе парфюмерии в провинции Коджаэли, что на северо-западе Турции, погибли шесть человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

Пожар вспыхнул в субботу утром на пятиэтажном складе в городе Диловасы, что в Коджаэли.

По словам губернатора провинции Ильхами Акташа, после получения сообщения на место происшествия направили большое количество пожарных бригад, которые взяли пожар под контроль.

Он добавил, что в результате инцидента погибли шесть человек.

Причина пожара пока не установлена, расследование продолжается.

Деловасы расположен примерно в 70 километрах от Стамбула. Это промышленный город, в котором расположено много складов и заводов.

Ранее сообщалось, что в Турции 11 человек приговорили к пожизненному заключению за пожар на горнолыжном курорте, в результате которого в январе погибли более 70 человек.

В июле по меньшей мере 10 работников лесного хозяйства и спасателей погибли во время борьбы с лесными пожарами в центральной турецкой провинции Эскишехир.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция
Реклама: