У Португалії скасовують тимчасовий захист білорусів, які втекли від війни в Україні

Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) наказало деяким громадянам Білорусі, які отримали тимчасовий захист у країні, покинути її.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SIC Notícias.

Наказ покинути Португалію отримали білоруські громадяни, які прибули з України, коли там почалось повномасштабне вторгнення Росії, й отримали статус тимчасового захисту.

У них є 20 днів для того, щоб добровільно покинути Португалію, інакше їх можуть депортувати.

Деякі з білорусів розповіли, що виїхали з Білорусі ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Лукашенка та побоюються арешту й переслідування в разі депортації.

"Я опублікувала багато дописів у соціальних мережах на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. Нас можуть заарештувати лише за лайк під публікацією. А я робила публікації", – сказала білоруска на імʼя Тетяна.

У AIMA на запит SIC Notícias сказали, що будь-яка особа зі статусом тимчасового захисту, повнолітня чи неповнолітня, може отримати наказ про добровільний виїзд.

Видання дізналось про щонайменше один випадок, коли Португалія скасувала тимчасовий захист для дитини. 10-річній дівчині, яка народилась у Росії в сімʼї українських батьків, нещодавно скасували статус тимчасового захисту.

"Вони (AIMA. – Ред.) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту", – сказав SIC Notícias адвокат сімʼї Даніела Кастро.

Нагадаємо, наразі в Європейському Союзі продовжили дію Директиви щодо тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року.

Окремі держави ЄС надавали такий статус і іноземцям, які виїхали з України з початку повномасштабного вторгнення, але поступово його скасовують.