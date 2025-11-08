В Португалии отменяют временную защиту белорусов, бежавших от войны в Украине

Управление по вопросам интеграции, миграции и убежища Португалии (AIMA) приказало некоторым гражданам Беларуси, получившим временную защиту в стране, покинуть ее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SIC Notícias.

Приказ покинуть Португалию получили белорусские граждане, которые прибыли из Украины, когда там началось полномасштабное вторжение России, и получили статус временной защиты.

У них есть 20 дней для того, чтобы добровольно покинуть Португалию, иначе их могут депортировать.

Некоторые из белорусов рассказали, что выехали из Беларуси еще в 2020 году из-за участия в протестах против режима Лукашенко и опасаются ареста и преследования в случае депортации.

"Я опубликовала много постов в социальных сетях в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. Нас могут арестовать только за лайк под публикацией. А я делала публикации", – сказала белоруска по имени Татьяна.

В AIMA на запрос SIC Notícias сказали, что любое лицо со статусом временной защиты, совершеннолетнее или несовершеннолетнее, может получить приказ о добровольном выезде.

Издание узнало о как минимум одном случае, когда Португалия отменила временную защиту для ребенка. 10-летней девочке, которая родилась в России в семье украинских родителей, недавно отменили статус временной защиты.

"Они (AIMA. – Ред.) считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, поскольку там нет конфликта", – сказал SIC Notícias адвокат семьи Даниэла Кастро.

Напомним, что в настоящее время в Европейском Союзе продлили действие Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года.

Отдельные государства ЕС предоставляли такой статус и иностранцам, которые выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения, но постепенно его отменяют.