ЗМІ: у Парижі трьох дівчат затримали за підозрою у підготовці теракту

У Парижі затримали й висунули звинувачення трьом молодим жінкам за підозрою у підготовці терактів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах пишуть низка ЗМІ, у тому числі BFMTV.

Розслідування у справі почали у національній антитерористичній прокуратурі ще 10 жовтня за можливими фактами участі у злочинній групі з метою тероризму і підготовки нападу на людей.

Підозрюваними є троє дівчат віком близько 20 років. Джерела називають цей випадок першою подібною справою за багато років.

Про мотиви планування теракту не повідомляють, проте в інтерв’ю AFP у суботу прокурор національної антитерористичної прокуратури Олів’є Крістьєн заявив, що джихадистська загроза для Франції є "найбільшою і за масштабами, і за рівнем готовності перейти до дій" та зростає протягом останніх трьох років.

Раніше цього тижня у Франції на острові Олерон стався наїзд на перехожих, який спершу розцінювали як ймовірний ісламістський теракт. Згодом з’ясувалося, що за кермом авто був француз під впливом наркотиків.

Тим часом у Німеччині 16-річного підлітка з РФ підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ.