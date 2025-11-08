У Німеччині 16-річного підлітка з РФ підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ

Німецькі правоохоронці затримали 16-річного підлітка з російським громадянством, якого підозрюють у поширенні пропаганди "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Спецпідрозділ німецької поліції у п'ятницю ввечері близько 21:00 увірвався до квартири в багатоквартирному будинку в місті Ноттульн, що у землі Північний Рейн-Вестфалія.

16-річний підліток з громадянством Росії, який мешкає там, нібито розміщував у соціальних мережах зображення з ісламістською символікою та зброєю, пов'язані з ІДІЛ.

"У минулому він поширював пропаганду ІДІЛ у соціальних мережах", – повідомила речниця поліції в коментарі Bild.

Під час обшуку у квартирі вилучили кілька предметів, зокрема схожих на зброю – їх відправили на криміналістичну експертизу. Самого підлітка затримали біля дому, доправили до поліцейського відділку для допитку і зняття відбитків пальців.

Чи мав 16-річний підліток контакти з терористами ІДІЛ, ще з'ясовується. Наразі ордер на його арешт не видавався.

На початку листопада у Берліні затримали 22-річного громадянина Сирії за підозрою у підготовці теракту, який виявився симпатиком терористичного угруповання "Ісламська держава".

У 2024 році правоохоронці Німеччини арештували двох громадян Росії, яким оголосили підозру у сприянні діяльності ІДІЛ.