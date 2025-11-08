СМИ: в Париже трех девушек задержали по подозрению в подготовке теракта

В Париже задержали и предъявили обвинения трем молодым женщинам по подозрению в подготовке терактов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут ряд СМИ, в том числе BFMTV.

Расследование по делу начали в национальной антитеррористической прокуратуре еще 10 октября по возможным фактам участия в преступной террористической группе и подготовки нападения на людей.

Подозреваемыми являются трое девушек в возрасте около 20 лет. Источники называют этот случай первым подобным делом за много лет.

О мотивах планирования теракта не сообщается, однако в интервью AFP в субботу прокурор национальной антитеррористической прокуратуры Оливье Кристьен заявил, что джихадистская угроза для Франции является "самой большой и по масштабам, и по уровню готовности перейти к действиям" и растет в течение последних трех лет.

Ранее на этой неделе во Франции на острове Олерон произошел наезд на прохожих, который сначала расценивали как вероятный исламистский теракт. Впоследствии выяснилось, что за рулем авто был француз под воздействием наркотиков.

Тем временем в Германии 16-летнего подростка из РФ подозревают в распространении пропаганды ИГИЛ.