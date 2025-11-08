Качка: Орбан помиляється, опираючись руху України до ЄС

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає, що головна причина блокування Будапештом руху України до ЄС – не питання угорської меншини, а політична позиція прем’єра Віктора Орбана, при тому, що за цим немає підтримки угорського суспільства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час форуму Re:Open Zakarpattia.

Тарас Качка зазначив, що у вимогах угорського уряду стосовно освітніх питань "немає нічого системного".

"Це є кілька точкових пропозицій, зауважень, які жодним чином не міняють наш підхід до освіти і до мовної політики в питаннях освіти. Тому очевидно, що для нас легко обговорювати ці питання, вони не є такими, що відкочують нашу реформу освіти, або відкочують кудись назад нашу мовну політику", – зазначив віцепрем’єр.

За його словами, там немає якихось великих проблем, "щоб їх особливо якось роздмухувати і перетворювати на слона", і у цьому процесі "абсолютно нормальна робоча динаміка".

"Але очевидно, що є велике політичне питання, яке ставить Віктор Орбан, прем'єр-міністр. Думаю, що тут треба особисто про нього говорити – про те, що він декларує в рамках передвиборчої кампанії в парламент Угорщини щодо того, що він не бачить майбутнього України в ЄС", – зауважив віцепрем’єр, та продовжив, що ця політична позиція Орбана виглядає помилковою.

"По-перше, 26 держав-членів Європейського Союзу – бачать, європейські інституції – бачать, істотна частина угорського суспільства бачить Україну в Європейському Союзі. Тому очевидно, що позиція прем'єр-міністра Орбана є помилковою… Читаючи пресу про те, як іде передвиборча кампанія в Угорщині, ми розуміємо, що це не резонує в угорському суспільстві", – зазначив Качка.

На його думку, Угорщина мала би погодитись на відкриття переговорів по кластерами, дозволити Україні виконати всі умови і паралельно дискутувати про умови угоди між Україною і ЄС.

"Якщо прем'єр-міністр Орбан має альтернативи, він теж може про них поговорити. Ми з ними не згодні. Ніхто з ними не згодний, але тим не менш ми готові його переконати", – додав Качка.

Віцепрем’єр зазначив, що вірить у можливість рано чи пізно переконати Орбана і розблокувати переговорний процес.

"Зрештою, інтеграція України до Європейського Союзу – це найкращий спосіб захистити права і сприяти розвитку угорських громад в Україні, і в Будапешті це розуміють", – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування Угорщиною вступу України до ЄС виглядає як підтримка Путіна.

Орбан у відповідь обурився "невдячності" Зеленського за допомогу з боку Угорщини.

