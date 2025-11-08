Качка: Орбан ошибается, сопротивляясь движению Украины в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка считает, что главная причина блокирования Будапештом движения Украины в ЕС – не вопрос венгерского меньшинства, а политическая позиция премьера Виктора Орбана, при том, что за этим нет поддержки венгерского общества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время форума Re:Open Zakarpattia.

Тарас Качка отметил, что в требованиях венгерского правительства по образовательным вопросам "нет ничего системного".

"Это несколько точечных предложений, замечаний, которые никоим образом не меняют наш подход к образованию и к языковой политике в вопросах образования. Поэтому очевидно, что для нас легко обсуждать эти вопросы, они не являются такими, что откатывают нашу реформу образования, или откатывают куда-то назад нашу языковую политику", – отметил вице-премьер.

По его словам, там нет каких-то больших проблем, "чтобы их особенно как-то раздувать и превращать в слона", и в этом процессе "абсолютно нормальная рабочая динамика".

"Но очевидно, что есть большой политический вопрос, который ставит Виктор Орбан, премьер-министр. Думаю, что здесь надо лично о нем говорить – о том, что он декларирует в рамках предвыборной кампании в парламент Венгрии относительно того, что он не видит будущего Украины в ЕС", – отметил вице-премьер, и продолжил, что эта политическая позиция Орбана выглядит ошибочной.

"Во-первых, 26 государств-членов Европейского Союза – видят, европейские институты – видят, существенная часть венгерского общества видит Украину в Европейском Союзе. Поэтому очевидно, что позиция премьер-министра Орбана является ошибочной... Читая прессу о том, как идет предвыборная кампания в Венгрии, мы понимаем, что это не резонирует в венгерском обществе", – отметил Качка.

По его мнению, Венгрия должна была бы согласиться на открытие переговоров по кластерам, позволить Украине выполнить все условия и параллельно дискутировать об условиях соглашения между Украиной и ЕС.

"Если премьер-министр Орбан имеет альтернативы, он тоже может о них поговорить. Мы с ними не согласны. Никто с ними не согласен, но тем не менее мы готовы его убедить", – добавил Качка.

Вице-премьер отметил, что верит в возможность рано или поздно убедить Орбана и разблокировать переговорный процесс.

"В конце концов, интеграция Украины в Европейский Союз – это лучший способ защитить права и содействовать развитию венгерских общин в Украине, и в Будапеште это понимают", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС выглядит как поддержка Путина.

Орбан в ответ возмутился "неблагодарности" Зеленского за помощь со стороны Венгрии.

Читайте также, как в партии Орбана нарастает кризис и почему атака на Украину не стала спасательным кругом.