Як в партії Орбана наростає криза і чому атака на Україну не стала рятівним колом

Всередині керівної партії Угорщини "Фідес" наростає криза.

Першоджерело кризи було очевидним. У прем’єра Віктора Орбана уперше з'явився дійсно сильний опонент – Петер Мадяр.

Про те, як розгортається криза і що робить для її подолання очільник угорського уряду, читайте в статті журналістів авторитетного розслідувального угорського медіа Direct36, яку "Європейська правда" адаптувала для української аудиторії, Атака на Україну не врятувала. Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори. Далі – стислий її виклад.

18 лютого у готелі на березі озера Балатон прем’єр Угорщини Віктор Орбан зібрав своїх депутатів та ключових урядовців. Такі зустрічі "Фідес" проводить щорічно, але ця була особливою. Уперше за п'ятнадцять років одноосібного правління угорська партія влади стикнулася з серйозним суперником.

Це – новостворена партія "Тиса" на чолі з молодим політиком Петером Мадяром. Партія влади почала втрачати рейтинг. У листопаді-2024 опитування Medián показало, що "Тиса" обігнала "Фідес".

Хоча Петера Мадяра, як виявилося, він досі не сприймав серйозно.

Як пише видання, правлячі кола "глибоко зневажали" нового лідера опозиції, вважали його "блазнем", який рано чи пізно наробить помилок і знищить свій рейтинг.

А щоб це сталося швидше, урядова пропаганда поширювала думку про те, що Мадяр є частиною "мережі Сороса". Стояла задача витягнути з Мадяра такі заяви, які б дозволили стверджувати, що він "ліберал" і "соросятко".

Ідея Орбана про заборону "іноземних агентів" була також однією зі спроб спровокувати Мадяра на дебати про це – але він цього оминув.

"Тефлоновий" Мадяр без втрат для рейтингу обійшов усі пастки Орбана.

6 березня, після саміту ЄС, де обговорювали допомогу Україні, Орбан дав старт новій ідеї своєї виборчої кампанії. Він оголосив "національні консультації" – псевдореферендум, щоб запобігти членству України в ЄС.

За словами джерела Direct36, близького до уряду, метою цієї кампанії тоді була перевірка організаційної ефективності "Фідес", а також потреба протестувати голів виборчих округів, щоби відібрати серед них кандидатів партії влади на виборах 2026 року – залежно від того, як вони покажуть себе на цьому голосуванні.

Додаткова підстава атаки на українців – спроба приховати за цим проблеми в економіці.

Джерела кажуть: в уряді усвідомлювали, що антиукраїнська кампанія не була успішною у приховуванні цих проблем. Кампанія проти України не допомогла Орбану зупинити падіння рейтингу, про що свідчать опитування.

Виборці не відчувають, що вступ України до ЄС впливає на їхнє життя.

Тоді влада вкинула звинувачення проти "Тиси" про нібито її зв'язки з СБУ – але і це не завдало шкоди рейтингам опозиції.

До того ж у травні сам особисто прем'єр-міністр зробив кілька кроків, які вдарили по керівній партії.

Першою такою помилкою стала підтримка Орбаном Джордже Сіміона – екстремістського румунського політика, а другою – зняття з розгляду анонсованого законопроєкту, який мав на меті придушити громадянське суспільство та журналістів (чи не уперше ідея прем'єра стикнулася з відкритим опором у партії).

А далі стався ще один удар по іміджу прем'єра. 28 червня в столиці відбувся ЛГБТ-прайд, заборона якого викликала протилежну реакцію в суспільстві.

Зараз, шукаючи підтримку, "Фідес" оголосив про іпотечну програму під 3% для молодих виборців; пропонує продовольчі талони на 30 тисяч форинтів для пенсіонерів (теж не нова ідея), і зменшив податки для матерів з двома або трьома дітьми. Ці зусилля дали результат. Падіння підтримки "Фідес" зупинилося.

Через це у партії дещо оптимістичніше дивляться на ситуацію, ніж навесні. "За умови великої роботи вибори можна виграти", – каже один з політиків "Фідес".

Утім, зважаючи на виклики, певності у цьому немає.

Докладніше – в матеріалі Атака на Україну не врятувала. Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори.