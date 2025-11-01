У німецькому Штутгарті геловінська вечірка завершилась масовою госпіталізацією

Щонайменше 10 людей довелось госпіталізувати після вечірки з нагоди Геловіну у німецькому місті Штутгарт – поліція підозрює, що відвідувачам могли підмішати наркотики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Рятувальники прибули до концертного залу Arena у Штутгарті, де перебували близько 2000 відвідувачів, близько 1-ї години ночі в суботу.

За словами речника поліції, причиною виклику стало повідомлення про те, що кілька людей знепритомніли, але причина поки що залишається незрозумілою.

"Не можна виключати, що в інциденті могли зіграти роль снодійні краплі. Близько десяти осіб було доставлено до лікарні", – сказав речник, маючи на увазі рідкий наркотик, від якого жертви швидко непритомніють.

На місце події скерували велику кількість рятувальників і поліції, щоб надати допомогу постраждалим і координувати операцію.

Подальші токсикологічні дослідження мають з'ясувати, чи справді наркотик став причиною знепритомнення потерпілих.

У 2023 році в місті Гамбург у ніч проти Геловіну сталися заворушення – поліція кілька годин чергувала і застосувала водомети.

Того ж року у Швеції поліція звернулася із закликом не використовувати у костюмованих образах до Геловіну муляжів зброї, щоб уникнути непорозумінь.