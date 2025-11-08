В Норвегии 20 человек отравились угарным газом на молодежной вечеринке

В Норвегии 20 человек отравились угарным газом от генератора на молодежной вечеринке.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В муниципалитете Леренскуг вблизи Осло 20 участников молодежной вечеринки обратились за помощью из-за неожиданной тошноты и головной боли, причиной которой считают отравление угарным газом от генератора.

Всего на событии было около 400 человек. Вечеринка проводилась в арендованном помещении, для питания оборудования использовали генератор. На месте были также взрослые и охрана, среди присутствующих родителей тоже есть пострадавшие.

В Университетском госпитале Акерсхуса сообщили, что им пришлось вызвать на работу дополнительный персонал из-за неожиданного наплыва пациентов.

Нескольких после обследования оставили в больнице для дальнейшего оказания помощи, однако "тяжелых" пострадавших нет.

В мэрии призвали семьи, чьи дети были на вечеринке, следить за их состоянием и в случае подозрения на отравление обращаться за помощью.

В полиции пока не определились, будут ли открывать расследование в связи с этим случаем.

Пять лет назад произошел похожий случай – в Осло 23 молодых людей попали в больницу из-за вероятного отравления угарным газом на нелегальной вечеринке в подземном бункере.

В немецком Штутгарте хэллоуинская вечеринка завершилась массовой госпитализацией.