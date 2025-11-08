У норвезькому місті футбольні фанати влаштували масову бійку

У норвезькому Тронхеймі поліції довелось втрутитися з великими силами через масову бійку футбольних фанатів біля одного з пабів міста.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Близько 15 години у суботу до поліції надійшло повідомлення про масову бійку біля одного з пабів у центрі Тронхейму. Також свідки повідомили, що фанати почали палити фаєри.

З’ясувалось, що зчепилися вболівальники футбольних команд Rosenborg і Vålerenga, що грають матч у місті наступного дня.

"Ніхто не постраждав, але зі слів тих, хто це бачив, це виглядало як досить серйозна сутичка", – зазначили у поліції.

Правоохоронці вже мають відео з камер спостереження, з яких побачили, як деякі фанати лежать на землі, а їх б’ють ногами.

За попередніми висновками, більша група фанатів Vålerenga накинулась на меншу групу вболівальників Rosenborg.

У поліції зазначили, що "тримають під контролем" близько 50 фанатів першої команди та висловили сподівання, що це останній інцидент.

Раніше у Нідерландах перед матчем затримали 180 італійських футбольних фанатів, побоюючись масштабних сутичок за їхньої участі.

У червні після футбольного матчу у Франції затримали понад 300 фанатів-учасників заворушень.