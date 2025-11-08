Укр Рус Eng

У норвезькому місті футбольні фанати влаштували масову бійку

Новини — Субота, 8 листопада 2025, 17:45 — Марія Ємець

У норвезькому Тронхеймі поліції довелось втрутитися з великими силами через масову бійку футбольних фанатів біля одного з пабів міста.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

Близько 15 години у суботу до поліції надійшло повідомлення про масову бійку біля одного з пабів у центрі Тронхейму. Також свідки повідомили, що фанати почали палити фаєри. 

З’ясувалось, що зчепилися вболівальники футбольних команд Rosenborg і Vålerenga, що грають матч у місті наступного дня. 

"Ніхто не постраждав, але зі слів тих, хто це бачив, це виглядало як досить серйозна сутичка", – зазначили у поліції. 

Правоохоронці вже мають відео з камер спостереження, з яких побачили, як деякі фанати лежать на землі, а їх б’ють ногами. 

За попередніми висновками, більша група фанатів Vålerenga накинулась на меншу групу вболівальників Rosenborg.

У поліції зазначили, що "тримають під контролем" близько 50 фанатів першої команди та висловили сподівання, що це останній інцидент. 

Раніше у Нідерландах перед матчем затримали 180 італійських футбольних фанатів, побоюючись масштабних сутичок за їхньої участі. 

У червні після футбольного матчу у Франції затримали понад 300 фанатів-учасників заворушень.

Норвегія інциденти
