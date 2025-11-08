В норвежском городе футбольные фанаты устроили массовую драку

В норвежском Тронхейме полиции пришлось вмешаться с большими силами из-за массовой драки футбольных фанатов возле одного из пабов города.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Около 15 часов в субботу в полицию поступило сообщение о массовой драке возле одного из пабов в центре Тронхейма. Также свидетели сообщили, что фанаты начали жечь файеры.

Выяснилось, что сцепились болельщики футбольных команд Rosenborg и Vålerenga, которые играют матч в городе на следующий день.

"Никто не пострадал, но со слов тех, кто это видел, это выглядело как достаточно серьезная стычка", – отметили в полиции.

Правоохранители уже имеют видео с камер наблюдения, с которых увидели, как некоторые фанаты лежат на земле, а их бьют ногами.

По предварительным выводам, большая группа фанатов Vålerenga набросилась на меньшую группу болельщиков Rosenborg.

В полиции отметили, что "держат под контролем" около 50 фанатов первой команды и выразили надежду, что это последний инцидент.

Ранее в Нидерландах перед матчем задержали 180 итальянских футбольных фанатов, опасаясь масштабных столкновений с их участием.

В июне после футбольного матча во Франции задержали более 300 фанатов-участников беспорядков.