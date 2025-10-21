У Нідерландах перед матчем затримали 180 італійських футбольних фанатів

У Нідерландах перед матчем футбольної Ліги чемпіонів в Ейндховені затримали 180 фанатів, побоюючись масштабних сутичок за їхньої участі.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Затримання відбулися увечері 20 жовтня в центрі Ейндховена, перед футбольним матчем між місцевим футбольним клубом ПСВ та італійським Наполі.

У поліції повідомили, що затримали близько 180 фанатів останнього через ознаки того, що між фанатами команд могли початись сутички. Перед затриманням фанатам "зробили зауваження щодо їхньої поведінки", але ситуація не змінилася, тому правоохоронці вдалися до затримань.

Також за провокативну поведінку затримали чотирьох вболівальників ПСВ.

Фанатів Наполі забрали до поліцейських відділків для допитів, після чого вранці відпустити.

Перед цим вже понад тиждень матч розглядали як чималу загрозу громадському порядку. Для фанатів Наполі виділили 1600 місць на стадіоні, їх усі викупили. У поліції зазначали, що очікують приїзду близько 300 вболівальників, які можуть становити ризик.

Мерія позначила низку районів міста зонами підвищеного ризику у зв’язку з матчем, що дало можливість поліції превентивно проводити обшуки.

Три роки тому перед матчем в Амстердамі з клубом Аякс затримали близько сотні вболівальників Наполі.

Нагадаємо, у червні після футбольного матчу у Франції затримали понад 300 фанатів-учасників заворушень.

У серпні МЗС Польщі довелось відреагувати на поведінку ізраїльських фанатів, які розгорнули банер про "поляків-убивць".