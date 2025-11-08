Румунія близька до купівлі єдиного порту Молдови з виходом до Чорного моря

Румунія наближається до купівлі порту Джурджулешти, єдиного порту Молдови з виходом до Чорного моря.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні з DCNews сказав міністр транспорту Чіпріан Шербан.

Міністр повідомив, що переговори з Молдовою щодо купівлі порту вже почалися.

"Він дуже стратегічно розташований. В теорії, ми вже на шляху до підписання угоди. У нас була розмова з ними (ЄБРР – Ред.), ми зробили їм пропозицію і її прийняли… Тепер наступного тижня у нас буде дискусія з міністром транспорту Молдови Владіміром Болею", – зазначив Шербан.

Він зауважив, що водночас Румунія очікує деяких кроків від Молдови – зокрема рішення про продовження експлуатації порту після 2030 року.

"Щоб ця інвестиція мала сенс і була вигідна також Румунії, потрібна гарантія, що ми зможемо його використовувати також після 2030 року. Вони відкриті до цього і готові робити цей крок якнайшвидше", – зазначив посадовець.

Порт Джурджулешти – єдиний у Молдові порт з виходом до міжнародних водних шляхів, що має технічну можливість приймати морські кораблі. Його побудували завдяки тому, що у 1990-х роках Україна передала Молдові кількасот метрів дунайського узбережжя, натомість отримала транзитний коридор територією Молдови між північною і південною частинами Одещини – що набуло критичної ваги в умовах війни після пошкодження мосту через Затоку.

14 квітня ЄБРР оголосив тендер для пошуку нового інвестора для Міжнародного порту Джурджулешти.

У банку наголосили, що тендер відбувається в повній координації з урядом Молдови, включно з питаннями майбутньої правової та комерційної структури порту.

Цією пропозицією зацікавилась Румунія.

До складу комплексу входять Джурджулештський вільний міжнародний порт, керований компанією Danube Logistics, власником якої є Європейський банк реконструкції та розвитку, і Джурджулештський вантажопасажирський порт, керований державним підприємством Portul Fluvial Ungheni.

Нагадаємо, Угорщина, що не має виходу до моря, почала будівництво власного порту в італійському місті Трієст на Адріатичному морі.