Румыния близка к покупке единственного порта Молдовы с выходом к Черному морю

Румыния приближается к покупке порта Джурджулешты, единственного порта Молдовы с выходом к Черному морю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в общении с DCNews сказал министр транспорта Чиприан Шербан.

Министр сообщил, что переговоры с Молдовой о покупке порта уже начались.

"Он очень стратегически расположен. В теории, мы уже на пути к подписанию соглашения. У нас был разговор с ними (ЕБРР – Ред.), мы сделали им предложение и его приняли... Теперь на следующей неделе у нас будет дискуссия с министром транспорта Молдовы Владимиром Болей", – отметил Шербан.

Он отметил, что в то же время Румыния ожидает некоторых шагов от Молдовы – в частности решения о продлении эксплуатации порта после 2030 года.

"Чтобы эта инвестиция имела смысл и была выгодна также Румынии, нужна гарантия, что мы сможем его использовать также после 2030 года. Они открыты к этому и готовы делать этот шаг как можно скорее", – отметил чиновник.

Порт Джурджулешты – единственный в Молдове порт с выходом к международным водным путям, имеющий техническую возможность принимать морские корабли. Его построили благодаря тому, что в 1990-х годах Украина передала Молдове несколько сотен метров дунайского побережья, а взамен получила транзитный коридор по территории Молдовы между северной и южной частями Одесской области – что приобрело критическое значение в условиях войны после повреждения моста через Затоку.

14 апреля ЕБРР объявил тендер для поиска нового инвестора для Международного порта Джурджулешты.В банке отметили, что тендер проходит в полной координации с правительством Молдовы, включая вопросы будущей правовой и коммерческой структуры порта.

Этим предложением заинтересовалась Румыния.

В состав комплекса входят Джурджулештский свободный международный порт, управляемый компанией Danube Logistics, владельцем которой является Европейский банк реконструкции и развития, и Джурджулештский грузопассажирский порт, управляемый государственным предприятием Portul Fluvial Ungheni.

Напомним, Венгрия, не имеющая выхода к морю, начала строительство собственного порта в итальянском городе Триест на Адриатическом море.