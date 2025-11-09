Член Європейського парламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Ганс Нойгофф захистив наміри своєї партії здійснити поїздку до Росії після різкої критики з боку консервативного блоку ХДС/ХСС.

Заяву ультраправого німецького депутата наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Нойгофф зазначив, що візьме участь у конгресі, організованому Інститутом Європи Російської академії наук, присвяченому відносинам між країнами ЄС і БРІКС, де він також планує виступити з лекцією.

Крім того, за його словами, очікується участь представників усіх країн-членів БРІКС і декількох країн ЄС.

"Політики консервативного блоку, які вважають, що ми повинні ігнорувати БРІКС, нічого не розуміють у геополітиці. Вони ведуть Німеччину і Європу до ізоляції, а не до процвітаючого майбутнього", – сказав Нойгофф.

Раніше експерт з питань зовнішньої політики ХДС у Бундестазі Родеріх Кізеветтер звинуватив "АдН" у тому, що вона служить інструментом у "гібридній війні" Росії проти Європи.

Тим часом генеральний секретар ХСС Мартін Губер, назвав "АдН" "продовженням руки" російського правителя Владіміра Путіна в Німеччині.

Ганс Нойгофф каже, що твердження про його надто тісні зв'язки з російським урядом є "безпідставними".

Раніше було підтверджено, що депутати Бундестагу від "АдН" Штеффен Котре і Райнер Ротфус, голова "АдН" у Саксонії Йорг Урбан і депутат Європарламенту від "АдН" Ганс Нойгофф наступного тижня мають намір відвідати конференцію в Сочі.

Поїздка не включатиме зустрічі з колишнім президентом Дмитрієм Медведєвим. Маркус Фройнмаєр, заступник лідера парламентської групи і речник з питань зовнішньої політики, оголосив, що – всупереч попереднім повідомленням – зустрічі з Медведєвим не відбудеться. Джерела в парламентській групі повідомили, що домовленості про зустріч не було.