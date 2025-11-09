Член Европейского парламента от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдН") Ганс Нойхофф защитил намерения своей партии совершить поездку в Россию после резкой критики со стороны консервативного блока ХДС/ХСС.

Заявление ультраправого немецкого депутата приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Нойхофф отметил, что примет участие в конгрессе, организованном Институтом Европы Российской академии наук, посвященном отношениям между странами ЕС и БРИКС, где он также планирует выступить с лекцией.

Кроме того, по его словам, ожидается участие представителей всех стран-членов БРИКС и нескольких стран ЕС.

"Политики консервативного блока, которые считают, что мы должны игнорировать БРИКС, ничего не понимают в геополитике. Они ведут Германию и Европу к изоляции, а не к процветающему будущему", – сказал Нойхофф.

Ранее эксперт по вопросам внешней политики ХДС в Бундестаге Родерих Кизеветтер обвинил „АдН" в том, что она служит инструментом в "гибридной войне" России против Европы.

Между тем генеральный секретарь ХСС Мартин Губер назвал "АдН" "продолжением руки" российского правителя Владимира Путина в Германии.

Ганс Нойхофф говорит, что утверждения о его слишком тесных связях с российским правительством являются "беспочвенными".

Ранее было подтверждено, что депутаты Бундестага от "АдН" Штеффен Котре и Райнер Ротфус, председатель "АдН" в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от "АдН" Ганс Нойхофф на следующей неделе намерены посетить конференцию в Сочи.

Поездка не будет включать встречу с бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Маркус Фройнмайер, заместитель лидера парламентской группы и спикер по вопросам внешней политики, объявил, что, вопреки предыдущим сообщениям, встречи с Медведевым не состоится. Источники в парламентской группе сообщили, что договоренности о встрече не было.