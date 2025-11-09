Генсек НАТО: Путін має пам’ятати, що ядерну війну виграти неможливо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російському правителю Владіміру Путіну варто пам'ятати про те, що ядерна не має починатися, адже виграти її неможливо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю для недільної версії Die Welt, уривки з якого наводить DW.

Коментар генсека Північноатлантичного альянсу пролунав на тлі того, як Путін доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування, що в цьому напрямку робитимуть США.

"Путін має знати, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися", – зазначив Рютте.

В цьому контексті він наголосив на важливості ядерного потенціалу НАТО.

"Ядерне стримування НАТО є найвищою гарантією нашої безпеки. Важливо, щоб наші сили ядерного стримування залишалися надійними, безпечними, захищеними і ефективними", – додав він.

За словами генсека НАТО, нещодавні ядерні навчання Північноатлантичного альянсу пройшли успішно, що дає "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО".

"Це надіслало чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО може і буде захищати всіх союзників від усіх загроз", – попередив він.

Рютте переконаний, що в країнах НАТО мають більше говорити про ядерне стримування з суспільством, що люди знали, як воно сприяє загальній безпеці.

"Коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, наші громадяни повинні знати, що немає підстав для паніки, адже НАТО має потужні сили ядерного стримування для збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії", – пояснив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї після заяв правителя РФ про випробування крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Згодом в адміністрації Трампа уточнили, що дані випробування ядерної зброї не передбачають ядерних вибухів.