Генсек НАТО: Путин должен помнить, что ядерную войну выиграть невозможно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российскому правителю Владимиру Путину стоит помнить о том, что ядерная война не должна начинаться, ведь выиграть ее невозможно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью для воскресной версии Die Welt, отрывки из которого приводит DW.

Комментарий генсека Североатлантического альянса прозвучал на фоне того, как Путин поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения, что в этом направлении будут делать США.

"Путин должен знать, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", – отметил Рютте.

В этом контексте он подчеркнул важность ядерного потенциала НАТО.

"Ядерное сдерживание НАТО является высшей гарантией нашей безопасности. Важно, чтобы наши силы ядерного сдерживания оставались надежными, безопасными, защищенными и эффективными", – добавил он.

По словам генсека НАТО, недавние ядерные учения Североатлантического альянса прошли успешно, что дает "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО".

"Это послало четкий сигнал любому противнику, что НАТО может и будет защищать всех союзников от всех угроз", – предупредил он.

Рютте убежден, что в странах НАТО должны больше говорить о ядерном сдерживании с обществом, чтобы люди знали, как оно способствует общей безопасности.

"Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наши граждане должны знать, что нет оснований для паники, ведь НАТО имеет мощные силы ядерного сдерживания для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии", – пояснил он.

Напомним, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия после заявлений правителя РФ об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Впоследствии в администрации Трампа уточнили, что данные испытания ядерного оружия не предусматривают ядерных взрывов.