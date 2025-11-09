Метеозонд залетел в опасную зону аэропорта Вильнюса

В субботу вечером воздушные шары белорусских контрабандистов на короткое время нарушили работу Вильнюсского аэропорта, причем один из них залетел в опасную зону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, которого цитирует LRT.

В субботу, по словам Виткаускаса, радары зафиксировали десять отметок.

Он отмечает, что один контрабандный шар оказался в "очень опасной зоне, которая находится на траектории посадки и взлета из Вильнюсского аэропорта".

"Поэтому было принято решение о временном прекращении полетов", – добавил он.

Виткаускас рассказал, что нейтрализация контрабандного шара в указанном месте была опасной, однако он подчеркнул, что армия прилагает все усилия для осуществления нейтрализации.

"Направление ветра было очень изменчивым. Поскольку зона, где он был зафиксирован, опасна для его нейтрализации, мы наблюдали и ждали, когда шар покинет опасную зону", – пояснил глава центра.

В Литве вечером в субботу, 8 ноября, приостанавливали работу аэропорта столицы Вильнюса из-за угрозы, связанной с метеозондом.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении ущерба, причиненного воздушными шарами.