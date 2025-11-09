Британія відправила Бельгії обладнання для протидії невідомим дронам

Велика Британія направляє до Бельгії експертів та обладнання, щоб допомогти їй боротися з невідомими дронами, які останнім часом помічають над аеропортами і військовими базами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю BBC розповів глава збройних сил Великої Британії Річард Найтон.

Минулого тижня дрони були помічені над аеропортами і військовими базами Бельгії. Крім того, в останні місяці поява невідомих безпілотників призвела до серйозних збоїв в роботі аеропортів по всій Європі.

За словами Найтона, невідомо, чи були ці вторгнення здійснені Росією, але додав, що "ймовірно", що вони були замовлені Москвою.

Він зазначив, що рішення про надання допомоги Бельгії було прийнято спільно з міністром оборони Джоном Гілі.

Британський командувач додав, що його бельгійський колега попросив про допомогу минулого тижня.

Найтон сказав, що разом з союзниками по НАТО Британія допоможе Бельгії, "надавши наше обладнання та можливості", які, за його словами, вже використовуються.

Цього тижня рейси до та з бельгійського аеропорту Льєжа були тимчасово призупинені з міркувань безпеки після того, як були виявлені безпілотники. Те ж саме відбулося в аеропорту Брюсселя.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що існує зв'язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.