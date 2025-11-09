Британия отправила Бельгии оборудование для противодействия неизвестным дронам

Великобритания направляет в Бельгию экспертов и оборудование, чтобы помочь ей бороться с неизвестными дронами, которые в последнее время замечают над аэропортами и военными базами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью BBC рассказал глава вооруженных сил Великобритании Ричард Неайтон.

На прошлой неделе дроны были замечены над аэропортами и военными базами Бельгии. Кроме того, в последние месяцы появление неизвестных беспилотников привело к серьезным сбоям в работе аэропортов по всей Европе.

По словам Найтона, неизвестно, были ли эти вторжения осуществлены Россией, но он добавил, что "вероятно", что они были заказаны Москвой.

Он отметил, что решение об оказании помощи Бельгии было принято совместно с министром обороны Джоном Хили.

Британский командующий добавил, что его бельгийский коллега попросил о помощи на прошлой неделе.

Найтон сказал, что вместе с союзниками по НАТО Великобритания поможет Бельгии, "предоставив наше оборудование и возможности", которые, по его словам, уже используются.

На этой неделе рейсы в и из бельгийского аэропорта Льежа были временно приостановлены из соображений безопасности после того, как были обнаружены беспилотники. То же самое произошло в аэропорту Брюсселя.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – скорее всего Россия.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что существует связь между недавними инцидентами с дронами в Бельгии и дискуссиями об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.