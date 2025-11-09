Трамп выдвинул "выдающегося юриста" США на должность спецпосланника в Беларуси

Американский президент Дональд Трамп выдвинул "выдающегося юриста" США Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 9 ноября, Трамп заявил, что Коул, "известный как один из самых выдающихся юристов" США, номинирован на должность специального посланника США в Беларуси.

"Он уже добился освобождения 100 заложников и стремится освободить еще 50", – заявил американский президент.

Также Трамп "заранее поблагодарил высокоуважаемого президента Беларуси" Александра Лукашенко за его рассмотрение вопроса об освобождении людей.

В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.

Скриншот: Truth Social

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.