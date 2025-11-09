Трамп выдвинул "выдающегося юриста" США на должность спецпосланника в Беларуси
Американский президент Дональд Трамп выдвинул "выдающегося юриста" США Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".
В воскресенье, 9 ноября, Трамп заявил, что Коул, "известный как один из самых выдающихся юристов" США, номинирован на должность специального посланника США в Беларуси.
"Он уже добился освобождения 100 заложников и стремится освободить еще 50", – заявил американский президент.
Также Трамп "заранее поблагодарил высокоуважаемого президента Беларуси" Александра Лукашенко за его рассмотрение вопроса об освобождении людей.
В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.
В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
Также во вторник, 4 ноября, Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.
Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.