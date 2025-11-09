Премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен был выступить в одной из школ словацкого города Попрад, но ученики выразили протест, в частности: нарисовали сердце в цветах украинского флага, в результате чего одного из школьников допрашивала полиция.

Об этом пишет Dennik, передает "Европейская правда".

Как отмечается, накануне запланированного выступления Фицо ученики через чат договорились в знак протеста прийти в школу в черном.

В день мероприятия один из учеников написал мелом на тротуаре и дороге перед школой надписи с оскорбительным содержанием, а также нарисовал сине-желтое сердце в цветах украинского флага.

Фото: Dennik

Выступление Фицо отменили, однако он сам сказал, что его перенесли.

"Если мне назначат дату, я договорюсь с директором и приеду на лекцию на следующей неделе", – заявил он.

А школьника, который оставил надписи на земле перед школой, забрала на допрос полиция, а затем вернула в школу.

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток сказал, что директор школы "сообщила о граффити против Фицо". Он также связал граффити студента на тротуаре с покушением на премьер-министра.

"Мы не хотим, чтобы здесь произошло что-то подобное тому, что произошло в Гандлове", – добавил он.

Korzár взяло интервью у 19-летнего Михала, который рассказал, что написал все мелом, "чтобы все можно было смыть".

"Единственное, что мне грозит – штраф в размере 33 евро за грубое поведение в общественном месте, поскольку я употреблял нецензурную лексику. Я написал: "Какой вкус у задницы Путина?" со знаком вопроса, поскольку это риторический вопрос", – рассказал он.

По его словам, вторая его надпись была: "Хватит Фицо".

"Я также нарисовал сердце в украинских цветах. Пока я рисовал, директор сняла меня на свой мобильный телефон и сказала, что подаст на меня уголовную жалобу за распространение ненависти", – поделился студент.

Отметим, последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.

Недавно Фицо рассказывал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, которые заинтересованы в налаживании отношений со Словакией, в частности и с Украиной, и с Россией.