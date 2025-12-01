Трамп знову сказав про "шанс на угоду" після перемовин України і США у Флориді

Президент США Дональд Трамп з оптимізмом прокоментував розвиток переговорів довкола "мирного плану" для заверешння російсько-української війни після перемовин американської команди з українською делегацією у Флориді.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ на борту свого літака.

Трамп сказав, що поговори зі спецпредставником Віткоффом та держсекретарем Марко Рубіо після зустрічі делегацій і що перемовини "йдуть, і йдуть дуже добре"

"В України є певні складні проблеми, але, думаю, Росія хотіла би завершення цього", – сказав президент США.

На уточнюючі запитання про "складні проблеми" він сказав, що має на увазі "ситуацію з корупцією, оскільки це не допомагає".

"Думаю, є гарний шанс, що у нас вийде домовитись про угоду", – додав Трамп.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану".

За даними ЗМІ, темами стали питання територій та гарантій безпеки для України, а також графік виборів в Україні.



