ЗМІ: США на переговорах у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки

США на зустрічі з українською делегацією у Маямі в неділю прагнуть затвердити два ключових питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Під час переговорів у Женеві минулої неділі Україна та США досягли принципової згоди з усіх питань, крім двох: території та гарантій безпеки.

Неназваний американський посадовець заявив виданню що Білий дім хоче усунути розбіжності з цих двох питань у неділю: "Українці знають, чого ми від них очікуємо".

Українська делегація, яку очолює секретар РНБО Рустем Умеров, вже перебуває в Маямі для зустрічі, яка запланована в ексклюзивному гольф-клубі Віткоффа Shell Bay.

До складу української делегації, крім Умєрова, входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол в США Ольга Стефанішина, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представники української розвідки.

До складу американської делегації входять держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Президент Зеленський з оптимізмом висловився щодо переговорів щодо "мирного плану" у Флориді.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня та передасть йому результати недільних домовленостей.