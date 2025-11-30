WSJ: на переговорах у Флориді обговорюють графік виборів в Україні

Однією із тем, яку українська та американська делегації обговорюють у Флориді в неділю, є терміни проведення виборів в Україні.

Про це написало видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуються, серед іншого, графіку виборів в Україні.

Крім того, на них іде мова про можливість обміну територіями між Росією та Україною та про інші питання, які залишалися невирішеними між Білим домом і Києвом. Раніше у неділю видання Axios повідомило, що темами переговорів у Флориді є питання територій та гарантій безпеки для України.

Переговори у Флориді відбуваються після кількох тижнів дипломатичних зусиль і переговорів, відколи в мережі з'явилася інформація про "мирний план" США.

Критики заявляли, що цей план надто вигідний для Росії, що викликало занепокоєння в Києві та серед найближчих союзників України в Європі.

Минулого тижня Рубіо провів перший раунд переговорів з українськими посадовцями в Женеві, і обидві сторони заявили, що досягли прогресу в розробці взаємоприйнятного мирного плану.

Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, який бере участь у переговорах щодо "мирного плану" у Флориді, відзначив конструктивність з боку американської сторони.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня та передасть йому результати недільних домовленостей.