Трамп снова сказал о "шансе на соглашение" после переговоров Украины и США во Флориде

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом прокомментировал развитие переговоров вокруг "мирного плана" для завершения российско-украинской войны после переговоров американской команды с украинской делегацией во Флориде.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ на борту своего самолета.

Трамп сказал, что поговорил со спецпредставителем Виткоффом и госсекретарем Марко Рубио после встречи делегаций и что переговоры "идут, и идут очень хорошо".

"У Украины есть определенные сложные проблемы, но, думаю, Россия хотела бы завершения этого", – сказал президент США.

На уточняющие вопросы о "сложных проблемах" он сказал, что имеет в виду "ситуацию с коррупцией, поскольку это не помогает".

"Думаю, есть хороший шанс, что у нас получится договориться о соглашении", – добавил Трамп.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану".

По данным СМИ, темами стали вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, а также график выборов в Украине.