У НАТО задумуються про жорсткішу відповідь на наростаючу гібридну війну РФ

У країнах Північноатлантичного альянсу задумуються про більш рішучу відповідь на дедалі частіші й небезпечніші інциденти, що виглядають елементами гібридної війни РФ проти Європи.

Про це йдеться у публікації Financial Times, пише "Європейська правда".

Деякі дипломати, зокрема зі східних країн ЄС, закликають НАТО відходити від реактивного реагування на російські провокації, та починати "бити у відповідь". Це було б найпростіше робити у кіберсфері, де чимало країн мають спроможності для наступальних кібероперацій.

"Якщо усе, що ми робимо – це і далі реагуємо у відповідь, ми просто запрошуємо Росію далі випробовувати нас і створювати нам проблеми. Особливо у ситуації, коли це асиметрична гібридна війна – їм вона коштує небагато, а нам – дуже багато. Ми маємо спробувати діяти більш винахідливо", – цитують неназваного дипломата з держав Балтії.

Італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, очільник військового комітету НАТО, сказав Financial Times, що в Альянсі думають про посилення відповіді на російську гібридну війну.

"Ми досліджуємо усі можливості… У кіберсфері ми скоріш реактивні. Ми думаємо над тим, щоб діяти більш агресивно чи проактивно, а не реактивно", – зазначив він, одночасно визнаючи, що це "відходить від того, як ми звикли думати і діяти" і що постає також купа юридичних питань.

"(У нас) значно більше обмежень, аніж у супротивника – через етичні підходи, через законодавство, юрисдикцію. Це проблема. Не хочу сказати, що ми у програшній позиції, але вона складніша, аніж у нашого супротивника", – каже італійський адмірал.

Одночасно Драгоне зазначив, що частина придуманих НАТО рішень у відповідь на інциденти, що дуже схожі на прояви гібридної війни, виявились доволі ефективними. Серед таких він назвав місію "Балтійський вартовий", створену після серії "випадкових" пошкоджень підводної інфраструктури у Фінській затоці якорями суден.

"З часу запуску "Балтійського вартового" більше нічого не сталося. А це означає, що стримування працює", – зазначив адмірал.

Проте паралельно з цим у НАТО зі стурбованістю відреагували на те, як у Фінляндії закінчилась спроба притягнення до відповідальності екіпажу танкера Eagle S, який впіймали на гарячому після якірної диверсії – фінський суд врешті закрив справу.

На питання, чи не виглядатиме така розв’язка як те, що російські судна отримують карт-бланш на щось подібне у міжнародних водах, очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен визнала, що це справді проблема.

Раніше схожа публікація з цитатами інших співрозмовників вийшла у Politico.

Як відомо, в останні тижні метеокулі з контрабандою з Білорусі регулярно призводять до закриття аеропорту Вільнюса; БпЛА, якими Росія атакує Україну, все частіше залітають у небо Молдови та Румунії, а у вересні масово вторглися до Польщі; над стратегічними об'єктами у Європі дедалі частіше помічають загадкові дрони; у Польщі сталися перші диверсії на залізниці.