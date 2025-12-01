Аеропорт Вільнюса усю ніч не працював через "гібридні" метеозонди з Білорусі

Аеропорт литовського Вільнюса працює у штатному режимі після закриття повітряного простору на 11 годин.

Про це аеропорт повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

У неділю, 30 листопада, о 18:09 над аеропортом Вільнюса були введені тимчасові обмеження повітряного простору.

За попередньою інформацією, на рішення про введення обмежень вплинули навігаційні сигнали, характерні для повітряних куль, що рухалися в напрямку аеропорту Вільнюса.

Попри те, що спершу очікувалося, що обмеження повітряного простору будуть скасовані о 21:00 того ж дня – скасували їх 1 грудня о 05:00 ранку.

Наразі всі операції в аеропорту Вільнюса функціонують у звичайному режимі.

Литва звинувачує Білорусь у тому, що вона вдалась до нової форми гібридної атаки, дозволяючи метеозондам з контрабандою порушувати повітряний простір Литви.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко назвав закриття кордону "божевільною аферою", звинувативши Захід у веденні гібридної війни проти Білорусі та Росії.

Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська через польоти повітряних куль з контрабандою.