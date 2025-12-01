В НАТО задумываются о более жестком ответе на нарастающую гибридную войну РФ

В странах Североатлантического альянса задумываются о более решительном ответе на все более частые и опасные инциденты, которые выглядят элементами гибридной войны РФ против Европы.

Об этом говорится в публикации Financial Times, пишет "Европейская правда".

Некоторые дипломаты, в частности из восточных стран ЕС, призывают НАТО отходить от реактивного реагирования на российские провокации, и начинать "бить в ответ". Это было бы проще всего делать в киберсфере, где многие страны имеют возможности для наступательных киберопераций.

"Если все, что мы делаем – это и дальше реагируем в ответ, мы просто приглашаем Россию дальше испытывать нас и создавать нам проблемы. Особенно в ситуации, когда это асимметричная гибридная война – им она стоит немного, а нам – очень много. Мы должны попытаться действовать более изобретательно", – цитируют неназванного дипломата из государств Балтии.

Итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, глава военного комитета НАТО, сказал Financial Times, что в Альянсе думают об усилении ответа на российскую гибридную войну.

"Мы исследуем все возможности... В киберсфере мы скорее реактивные. Мы думаем над тем, чтобы действовать более агрессивно или проактивно, а не реактивно", – отметил он, одновременно признавая, что это "отходит от того, как мы привыкли думать и действовать" и что возникает также куча юридических вопросов.

"(У нас) значительно больше ограничений, чем у противника – из-за этических подходов, из-за законодательства, юрисдикции. Это проблема. Не хочу сказать, что мы в проигрышной позиции, но она сложнее, чем у нашего противника", – говорит итальянский адмирал.

Одновременно Драгоне отметил, что часть придуманных НАТО решений в ответ на инциденты, которые очень похожи на проявления гибридной войны, оказались довольно эффективными. Среди таких он назвал миссию "Балтийский часовой", созданную после серии "случайных" повреждений подводной инфраструктуры в Финском заливе якорями судов.

"С момента запуска "Балтийского стража" больше ничего не произошло. А это значит, что сдерживание работает", – отметил адмирал.

Однако параллельно с этим в НАТО с обеспокоенностью отреагировали на то, как в Финляндии закончилась попытка привлечения к ответственности экипажа танкера Eagle S, который поймали с поличным после якорной диверсии – финский суд в итоге закрыл дело.

На вопрос, не будет ли такой развязка выглядеть как то, что российские суда получают карт-бланш на нечто подобное в международных водах, глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что это действительно проблема.

Ранее похожая публикация с цитатами других собеседников вышла в Politico.

Как известно, в последние недели метеошары с контрабандой из Беларуси регулярно приводят к закрытию аэропорта Вильнюса; БПЛА, которыми Россия атакует Украину, все чаще залетают в небо Молдовы и Румынии, а в сентябре массово вторглись в Польшу; над стратегическими объектами в Европе все чаще замечают загадочные дроны; в Польше произошли первые диверсии на железной дороге.