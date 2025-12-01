ЗМІ дізнались час початку зустрічі Зеленського й Макрона

Президента України Володимира Зеленського чекають у Єлисейському палаці о 10 годині за місцевим часом.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

За інформацією, яку французькі ЗМІ отримали від Єлисейського палацу, Зеленський має прибути на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном о 10:00 за Парижем (11:00 за Києвом).

Перед зустріччю та робочим сніданком президентів плануються їхні заяви для ЗМІ.

Як повідомляли раніше у Єлисейському палаці, лідери "обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами".

Окрім того, торкнуться питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".

Також, за даними американських ЗМІ від українських співрозмовників, у Париж прибуде секретар РНБО Рустем Умєров, щоб особисто розповісти Зеленському про підсумки переговорів з командою Трампа 30 листопада у Флориді щодо параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Візит Зеленського відбувається лише через два тижні після попереднього, коли підписали домовленість, що передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України. Також Зеленський оголосив, що Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T.