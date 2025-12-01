СМИ узнали время начала встречи Зеленского и Макрона

Президента Украины Владимира Зеленского ждут в Елисейском дворце в 10 часов по местному времени.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

По информации, которую французские СМИ получили от Елисейского дворца, Зеленский должен прибыть на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в 10:00 по Парижу (11:00 по Киеву).

Перед встречей и рабочим завтраком президентов планируются их заявления для СМИ.

Как сообщали ранее в Елисейском дворце, лидеры "обменяются мнениями относительно условий справедливого и устойчивого мира, в продолжение дискуссий в Женеве, американского плана и тесной координации с нашими европейскими партнерами".

Кроме того, коснутся вопроса гарантий безопасности для Украины в рамках "коалиции решительных".

Также, по данным американских СМИ от украинских собеседников, в Париж прибудет секретарь СНБО Рустем Умеров, чтобы лично рассказать Зеленскому об итогах переговоров с командой Трампа 30 ноября во Флориде по параметрам мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Визит Зеленского происходит всего через две недели после предыдущего, когда подписали договоренность, предусматривающую покупку до 100 истребителей Rafale для Украины. Также Зеленский объявил, что Украина сможет получить от Франции 8 систем ПВО SAMP-T.