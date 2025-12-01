Axios: Умєров летить у Париж, де особисто доповість Зеленському про переговори у Флориді

Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров зі США вирушає до Парижа, де особисто доповість президенту Володимиру Зеленському про результати перемовин зі США щодо параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє Axios на основі спілкування з неназваними українськими посадовцями, пише "Європейська правда".

Умєров, як очікують, у понеділок прибуде до Парижа – де перебуватиме з візитом президент України – та доповість йому більш детально про зміст обговорень з командою Трампа у Флориді.

Як повідомляли, ключові американські перемовники 1 грудня вирушать до Москви, щоб продовжити узгоджувати умови потенційної мирної угоди.

"Головним питанням залишається, що собі думають росіяни і чи реальні їхні наміри. Подивимося, з чим Віткофф повернеться з Москви", – прокоментував журналістам неназваний український спірозмовник.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже 5-годинна зустріч і про що йшлося.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".