Трамп оприлюднить результати МРТ після заяв губернатора Міннесоти

Американський президент Дональд Трамп заявив, що оприлюднить результати своєї магнітно-резонансної томографії (МРТ), проведеної в жовтні.

Його слова цитує Axios, пише "Європейська правда".

Президент США цього року зіштовхнувся з пильною увагою до свого здоров'я, і провідні демократи закликали його оприлюднити результати МРТ.

На чолі цієї кампанії стоїть губернатор Міннесоти Тім Волц, якого колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс хотіла бачити віцепрезидентом, та з яким Трамп обмінювався гострими репліками протягом останніх місяців.

Волц заявив, що Трамп "фізично слабшає", і поставив під сумнів його "розумові здібності".

Трампа попросили прокоментувати такі заяви демократа.

"Якщо вони хочуть оприлюднити це, я не маю нічого проти, це чудово", – сказав він.

Коли журналіст запитав Трампа, яку частину тіла досліджували під час МРТ, Трамп відповів, що "не має уявлення".

"Це була просто МРТ. Це не був мозок, тому що я пройшов когнітивний тест і отримав найвищий бал, ідеальний результат – чого ви б не змогли зробити", – заявив американський президент.

Зазначимо, у вересні Трамп спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включно із неправдивими повідомленнями про його смерть.

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Водночас у липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.

Наприкінці листопада Трамп накинувся з критикою на видання The New York Times, яке 25 листопада опублікувало матеріал про старіння глави Білого дому і стан його здоров'я.