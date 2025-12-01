Трамп обнародует результаты МРТ после заявлений губернатора Миннесоты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обнародует результаты своей магнитно-резонансной томографии (МРТ), проведенной в октябре.

Его слова цитирует Axios, пишет "Европейская правда".

Президент США в этом году столкнулся с пристальным вниманием к своему здоровью, и ведущие демократы призвали его обнародовать результаты МРТ.

Во главе этой кампании стоит губернатор Миннесоты Тим Волц, которого бывшая кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хотела видеть вицепрезидентом, и с которым Трамп обменивался острыми репликами в течение последних месяцев.

Волц заявил, что Трамп "физически слабеет", и поставил под сомнение его "умственные способности".

Трампа попросили прокомментировать такие заявления демократа.

"Если они хотят обнародовать это, я не имею ничего против, это прекрасно", – сказал он.

Когда журналист спросил Трампа, какую часть тела исследовали во время МРТ, Трамп ответил, что "не имеет представления".

"Это была просто МРТ. Это не был мозг, потому что я прошел когнитивный тест и получил наивысший балл, идеальный результат – чего вы бы не смогли сделать", – заявил американский президент.

Отметим, в сентябре Трамп опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти.

Трамп проходил комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

В то же время в июле сообщали, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.

В конце ноября Трамп набросился с критикой на издание The New York Times, которое 25 ноября опубликовало материал о старении главы Белого дома и состоянии его здоровья.