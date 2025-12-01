Литва замовить у Швеції систему ППО ближнього радіуса дії

Литва купить ще одну систему протиповітряної оборони ближнього радіуса дії у Швеції.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Третя мобільна система протиповітряної оборони ближнього радіуса дії (MSHORAD) була замовлена у шведського виробника Saab Dynamics.

Вартість замовлення перевищує 119 млн євро.

Система складатиметься з радарів Giraffe 1X, пускових установок ракет RBS70 NG та системи управління вогнем і командування.

За даними Міністерства оборони, різні компоненти системи будуть поставлені до Литви в період з 2026 по 2029 рік.

"Це значно підвищить можливості Збройних сил Литви з виявлення безпілотних літальних апаратів та інших об'єктів, що рухаються на низькій висоті", – заявив міністр національної оборони Робертас Каунас.

Також, як зазначається, найближчим часом також буде підписано угоду з компанією Saab Dynamics про інтеграцію цих компонентів в броньовані машини JLTV Збройних сил Литви.

Вартість цієї угоди оцінюється приблизно в 11 млн євро.

Зазначимо, у неділю, 30 листопада, о 18:09 над аеропортом Вільнюса були введені тимчасові обмеження повітряного простору – його відкрили через 11 годин.