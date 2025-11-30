Аеропорт Вільнюса знову зупинив роботу через метеозонди з Білорусі

Аеропорт Вільнюса в Литві повідомив у неділю, що тимчасово припинив роботу через підозру на наявність повітряних куль у своєму повітряному просторі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву аеропорту.

"Повідомляємо, що 30 листопада 2025 року о 18:09 над аеропортом Вільнюса були введені тимчасові обмеження повітряного простору. Обмеження діють до 21:00. За попередньою інформацією, на рішення про введення обмежень повітряного простору вплинули навігаційні сигнали, характерні для повітряних куль, що рухаються в напрямку аеропорту Вільнюса", – йдеться у повідомленні.

Литва звинувачує Білорусь у тому, що вона вдалась до нової форми гібридної атаки, дозволяючи метеозондам з контрабандою порушувати повітряний простір Литви.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Лукашенко назвав закриття кордону "божевільною аферою", звинувативши Захід у веденні гібридної війни проти Білорусі та Росії.

Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська через польоти повітряних куль з контрабандою.