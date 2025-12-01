Литва закажет у Швеции систему ПВО ближнего радиуса действия

Литва купит еще одну систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия у Швеции.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Третья мобильная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия (MSHORAD) была заказана у шведского производителя Saab Dynamics.

Стоимость заказа превышает 119 млн евро.

Система будет состоять из радаров Giraffe 1X, пусковых установок ракет RBS70 NG и системы управления огнем и командования.

По данным Министерства обороны, различные компоненты системы будут поставлены в Литву в период с 2026 по 2029 год.

"Это значительно повысит возможности Вооруженных сил Литвы по обнаружению беспилотных летательных аппаратов и других объектов, движущихся на низкой высоте", – заявил министр национальной обороны Робертас Каунас.

Также, как отмечается, в ближайшее время также будет подписано соглашение с компанией Saab Dynamics об интеграции этих компонентов в бронированные машины JLTV Вооруженных сил Литвы.

Стоимость этой сделки оценивается примерно в 11 млн евро.

Недавно писали, что Литва предоставит приоритет развитию противовоздушной обороны, отложив другие военные закупки.

Отметим, в воскресенье, 30 ноября, в 18:09 над аэропортом Вильнюса были введены временные ограничения воздушного пространства – его открыли через 11 часов.