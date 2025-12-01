Шмигаль на засіданні Ради ЄС закликав фінансувати Україну коштом активів РФ

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу.

Про це він написав у соцмережах, пише "Європейська правда".

Під час виступу Шмигаль заявив, що запуск Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) відкриває нові можливості інтеграції українських виробників у європейський оборонний простір.

"Створення Ukraine Support Instrument обсягом 300 млн євро – ще один важливий крок для поглиблення нашої співпраці. Очікуємо також на практичну реалізацію інструменту SAFE", – зазначив він.

Шмигаль наголосив, що важливим джерелом фінансування української оборони має стати механізм, що базуватиметься на російських заморожених активах.

Також під час виступу розповів про спроможності українського ОПК та запросив партнерів долучатися до нових спільних проєктів у межах ініціативи Build with Ukraine.

Окрім цього, він поінформував союзників про найбільш нагальні потреби українських військових, передусім у сфері протиповітряної оборони.

Як повідомляла "Європейська правда", у заяві співголів "коаліції рішучих" після віртуального засідання 25 листопада йдеться про те, що її учасники очікують швидкого рішення щодо забезпечення довгострокового фінансування України, зокрема на основі повної суми заморожених активів Росії.

Так, за результатами засідання "коаліції рішучих" було домовлено найближчими днями просунутися у пошуку рішень на двох напрямах: заморожені активи Росії та гарантії безпеки для України.

26 листопада головна речниця Європейської комісії Паула Піньо заявила, що Єврокомісія готова презентувати правовий текст щодо надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених активів Росії.