Шмыгаль на заседании Совета ЕС призвал финансировать Украину за счет замороженных активов РФ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны государств-членов Евросоюза.

Об этом он написал в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Во время выступления Шмыгаль заявил, что запуск Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) открывает новые возможности интеграции украинских производителей в европейское оборонное пространство.

"Создание Ukraine Support Instrument объемом 300 млн евро – еще один важный шаг для углубления нашего сотрудничества. Ожидаем также практическую реализацию инструмента SAFE", – отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что важным источником финансирования украинской обороны должен стать механизм, который будет базироваться на российских замороженных активах.

Также во время выступления рассказал о возможностях украинского ОПК и пригласил партнеров присоединиться к новым совместным проектам в рамках инициативы Build with Ukraine.

Кроме того, он проинформировал союзников о наиболее насущных потребностях украинских военных, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Как сообщала "Европейская правда", в заявлении сопредседателей "коалиции решительных" после виртуального заседания 25 ноября говорится о том, что ее участники ожидают быстрого решения по обеспечению долгосрочного финансирования Украины, в частности на основе полной суммы замороженных активов России.

Так, по результатам заседания "коалиции решительных" была достигнута договоренность в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.

26 ноября главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что Еврокомиссия готова представить правовой текст о предоставлении Украине "репарационных займов" на основе замороженных активов России.