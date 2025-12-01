У Польщі розбився вертоліт: загинули двоє людей

Польська прокуратура розпочала розслідування смертельної трагедії, що сталася у селі Церпіш біля Жешува, де розбився чотиримісний вертоліт Robinson R44.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Інцидент стався 30 листопада. В аварії загинули двоє братів – 41-річний Маріуш С. та 44-річний Кшиштоф С.

За словами заступниці окружного прокурора у Жешуві Катажини Друпки, однією з основних версій слідства є надзвичайно складні погодні умови.

На момент аварії густий туман обмежував видимість до кількох метрів. Серед можливих причин розглядають вплив вологи на двигун або втрату орієнтації пілотом.

Розслідування встановило, що вертоліт летів з Кросно та прямував у бік Переворська. Поблизу Маляви він раптово змінив курс на північ, почав втрачати висоту та зачіпати верхівки дерев, після чого близько 15:35 впав у лісистій місцевості.

Служби екстреної допомоги отримали повідомлення о 15:50 і прибули на місце о 16:07. Через важкодоступну територію – схил та болотистий ґрунт – рятувальники добиралися до місця аварії на квадроциклах.

Вони виявили палаючі уламки та тіла обох загиблих.

За словами Друпки, на місці події були знайдені документи, які свідчать про те, що за день до інциденту, вертоліт пройшов технічний огляд у спеціалізованій компанії.

Раніше повідомлялось, що в Естонії розбився під час зльоту легкомоторний літак, в аварії постраждав його пілот – директор школи.

На початку вересня у Польщі в аварії легкомоторного літака загинули двоє людей.