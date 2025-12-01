Зеленський після зустрічі з Макроном: мир повинен стати дійсно надійним

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок основна увага була зосереджена на перемовинах щодо завершення війни та гарантіях безпеки для України.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що переговори з Макроном у Єлисейському палаці тривали кілька годин.

"Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним", – наголосив глава держави.

За його словами, нині важлива активність кожного світового лідера, адже від цього залежить успіх дипломатичних зусиль та швидкість встановлення тривалого миру.

"Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також" – додав глава держави.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Емманюель Макрон відвідає Пекін із середи по п’ятницю та під час своєї поїздки планує ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення війни в Україні.

У Кремлі заявили, що зустріч правителя РФ Владіміра Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом для обговорення параметрів потенційної мирної угоди для завершення російсько-української війни запланована на вівторок, 2 грудня.