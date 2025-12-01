Макрон у Китаї попросить Сі вплинути на Росію для припинення війни

Французький президент Емманюель Макрон відвідає Пекін із середи по п’ятницю та під час своєї поїздки планує ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення війни в Україні.

Про це заявив у понеділок вранці в ефірі France Culture міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише "Європейська правда".

Макрон здійснить вже четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади у Франції.

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню", – сказав Барро на тлі активізації переговорів щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Візит Зеленського відбувається лише через два тижні після попереднього, коли підписали домовленість, що передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.