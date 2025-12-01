Зеленский после встречи с Макроном: мир должен стать действительно надежным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник основное внимание было сосредоточено на переговорах по завершению войны и гарантиях безопасности для Украины.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что переговоры с Макроном в Елисейском дворце продолжались несколько часов.

"Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания – переговорам для окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным", – подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас важна активность каждого мирового лидера, ведь от этого зависит успех дипломатических усилий и скорость установления длительного мира.

"От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также", – добавил глава государства.

Напомним, в понедельник президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Эмманюэль Макрон посетит Пекин со среды по пятницу и во время своей поездки планирует еще раз попросить Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

В Кремле заявили, что встреча правителя РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения параметров потенциального мирного соглашения для завершения российско-украинской войны запланирована на вторник, 2 декабря.