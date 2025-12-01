Испания привлекла военных, чтобы сдержать вспышку африканской чумы свиней

Испания призвала своих военных помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней вблизи Барселоны – шаг, направленный на защиту многомиллиардной отрасли экспорта свинины в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Чиновники подозревают, что вирус мог распространиться после того, как дикий кабан съел зараженную пищу, возможно, бутерброд, привезенный из-за пределов Испании.

В пятницу власти подтвердили, что у двух диких кабанов, найденных мертвыми, были обнаружены положительные результаты тестов на эту болезнь. Вокруг пораженной территории в Беллатерра, на дальней стороне горного хребта Кольсерола возле Барселоны, была установлена 6-километровая зона отчуждения.

Триста каталонских полицейских и сельских надзирателей были развернуты в этом районе на северо-востоке Испании на выходных, а в понедельник к ним присоединились 117 членов испанского военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, которые будут использовать дроны для поиска и извлечения потенциально зараженных животных.

"Наиболее вероятный вариант ... заключается в том, что мясная нарезка, бутерброд, зараженная пища могли оказаться в мусорном баке ... а затем дикий кабан съел ее и заразился", – заявил в понедельник в эфире местного радио министр сельского хозяйства Каталонии Оскар Ордейг.

Африканская чума свиней, хотя и безвредна для человека, быстро распространяется среди свиней и диких кабанов, создавая значительный экономический риск для Испании, одного из крупнейших мировых экспортеров свинины.

Зараженная территория находится рядом с автомагистралью AP-7, основным транспортным маршрутом, соединяющим Испанию и Францию. По данным региональных властей, расследуется еще восемь подозреваемых случаев, и ожидается, что их будет еще больше.

Около трети испанских сертификатов на экспорт свинины было заблокировано после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.